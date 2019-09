Partilhar o artigo Guterres "horrorizado" com a devastação causada pelo furacão Dorian Imprimir o artigo Guterres "horrorizado" com a devastação causada pelo furacão Dorian Enviar por email o artigo Guterres "horrorizado" com a devastação causada pelo furacão Dorian Aumentar a fonte do artigo Guterres "horrorizado" com a devastação causada pelo furacão Dorian Diminuir a fonte do artigo Guterres "horrorizado" com a devastação causada pelo furacão Dorian Ouvir o artigo Guterres "horrorizado" com a devastação causada pelo furacão Dorian