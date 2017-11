Guterres insta líder birmanesa a permitir regresso da minoria rohingya ao país

Lusa14 Nov, 2017, 07:20 / atualizado em 14 Nov, 2017, 08:25 | Mundo

O encontro realizado à margem de uma cimeira regional na capital das Filipinas, Manila, veio reforçar a pressão internacional sobre a Nobel da Paz que hoje também vai reunir-se com o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, que na quarta-feira vai visitar a Birmânia.

"O secretário-geral sublinhou que se afiguram essenciais crescentes esforços para permitir o acesso de ajuda humanitária, os regressos voluntários e contínuos com dignidade e em segurança, bem como uma verdadeira reconciliação entre comunidades", anunciou a ONU num comunicado resumindo as palavras do diplomata português.

Mais de 600 mil rohingya fugiram da violência da Birmânia para o Bangladesh em apenas dois meses e meio.

Na noite de segunda-feira, durante a cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), Guterres tinha já invocado o destino dos rohingya, afirmando que o deslocamento de centenas de milhares de membros daquela minoria muçulmana constitui uma "escalada preocupante de uma prolongada tragédia", segundo um comunicado da ONU.

António Guterres advertiu ainda que a crise humana pode causar instabilidade regional e levar à radicalização.

O conservador bloco da ASEAN recusou discutir a crise de uma forma forte e crítica, mas fonte filipina indicou que pelo menos dois líderes levantaram a questão na segunda-feira.

A crise dos rohingya estalou em 25 de agosto após um ataque de um grupo rebelde daquela minoria muçulmana contra instalações policiais que foi seguido de uma vasta ofensiva militar.

O governo birmanês assegura que a violência foi desencadeada por "terroristas rohingya", mas o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos classificou a operação militar como "limpeza étnica".

Antes da campanha militar, os rohingya que habitavam no estado de Rakhine eram estimados em um milhão.

A Birmânia, onde mais de 90% da população é budista, não reconhece cidadania aos rohingya, os quais sofrem crescente discriminação desde o início da violência sectária em 2012, que causou pelo menos 160 mortos e deixou aproximadamente 120 mil pessoas confinadas a 67 campos de deslocados.

Apesar de muitos viverem no país há gerações, não têm acesso ao mercado de trabalho, às escolas, aos hospitais, além de enfrentarem uma série de privações, nomeadamente de movimentos. Em paralelo, o recrudescimento do nacionalismo budista nos últimos anos levou a uma crescente hostilidade contra eles, com confrontos por vezes mortíferos.

Exército birmanês desmente abusos

O exército birmanês desmentiu qualquer abuso contra a minoria rohingya, tornando públicas as conclusões de uma "investigação" interna na véspera da visita à Birmânia do secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson.

"Os soldados não cometeram violências sexuais nem mataram civis", escreveu hoje o jornal oficial Global New Light of Myanmar, publicando o relatório do exército tornado público na noite de segunda-feira.



"Eles não prenderam, espancaram ou mataram aldeões", indicam as conclusões do inquérito, que tem por base mais de 2.800 testemunhos de aldeões muçulmanos, não verificados de forma independente.



Os jornalistas, por outro lado, não têm permissão para visitar a parte norte do estado de Rakhine de forma independente. Em viagens de imprensa raras, os oficiais participam nas entrevistas.



"Eles não abriram fogo contra as mesquitas nas aldeias muçulmanas", acrescentaram os autores do relatório.



O exército confirma apenas que a polícia atirou contra um grupo de rohingyas, no final de agosto, alegando legítima defesa. "As forças da ordem dispararam contra as pernas do líder", refere o relatório, sem precisar o número de pessoas mortas nesse incidente.



A violência no estado de Rakhine começou com os ataques contra postos da polícia pela rebelião rohingya do Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) [Exército de Salvação do Estado Rohingya], que denuncia os maus-tratos sofridos por aquela minoria apátrida.



Mas os civis que se refugiaram em massa no vizinho Bangladesh -- mais de 600.000 numa população estimada em um milhão -- falam de violações, execuções extrajudiciais e queima de aldeias pelo exército.



O exército confirma que desde o início da violência no fim de agosto, "um total de 376 cadáveres de terroristas da ARSA" foram descobertos "e 78 terroristas do ARSA foram detidos".



Rex Tillerson deverá encontrar a líder do governo civil, Aung San Suu Kyi, e também o chefe do exército, o general Min Aung Hlaing, em Naypyidaw, a capital administrativa.



Face às "atrocidades" cometidas contra os rohingyas na Birmânia, os Estados Unidos começaram timidamente a aumentar a pressão sobre o exército birmanês, mantendo uma posição de equilíbrio, para não colocar em cheque Aung San Suu Kyi, escreve a AFP.



A diplomacia norte-americana considera os militares "responsáveis" pela crise, estando previstas sanções.