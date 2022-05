Guterres Lú-Olo desdobra-se na reta final do mandato

Lú-Olo, que termina o mandato a 19 de maio e que regressa a Díli na sexta-feira depois de uma curta visita privada ao exterior, tem previsto um conjunto de eventos para a próxima semana, segundo o programa a que a Lusa teve acesso.

Nos dias 15 e 16, o chefe de Estado tem agendados encontros com vários veteranos da luta que vão ser condecorados pelo seu papel na defesa da independência de Timor-Leste, cujo 20º aniversário se cumpre a 20 de maio.

A 17 de maio o chefe de Estado participa num seminário sobre os 20 anos da constituição, que foi aprovada pela Assembleia Constituinte, a que o próprio Lú-Olo presidiu antes de se tornar no primeiro presidente do Parlamento.

As cerimónias oficiais do 20.º aniversário da restauração da independência começam a 18 de maio, com uma missa, antes de um jantar de "despedida e reconhecimento" aos funcionários públicos e contratados da presidência.

O programa prevê ainda a inauguração, na manhã de 19 de maio, de um memorial do 1.º Governo Constitucional.

A agenda do presidente termina com um banquete oferecido aos convidados que participam na investidura do seu sucessor José Ramos-Horta e nas celebrações dos 20 anos da independência, que decorre ao final do dia 19 no recinto de Tasi Tolu.

As celebrações contam com a presença do Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, que é esperado em Díli em 19 de maio, tendo fonte diplomática australiana confirmado a presença do Governador-Geral.

No caso da Indonésia, fonte diplomática disse à Lusa que o chefe de Estado, Joko Widodo, poderia deslocar-se a Díli "durante algumas horas".