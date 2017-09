Guterres manifesta tristeza pelas vítimas e diz que ONU está pronta para ajudar

Lusa20 Set, 2017, 07:31 | Mundo

"O desastre de hoje [terça-feira] acontece duas semanas depois de o país ter sofrido um forte sismo, o qual já tinha resultado em significativa perda de vidas e sofrimento", de acordo com um comunicado divulgado pelo porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Pelo menos 139 pessoas morreram, incluindo dezenas no estado de Morelos, perto do epicentro do sismo de magnitude 7,1. Dezenas de pessoas morreram também na capital, Cidade do México, segundo o mais recente balanço das autoridades.

O secretário-geral da ONU estendeu as suas condolências ao governo e ao povo do México e desejou a todos os feridos uma rápida recuperação. Também enalteceu o governo e a sociedade civil pela sua rápida resposta.

De acordo com dados oficiais preliminares, citados pela agência noticiosa espanhola Efe, 64 pessoas morreram em Morelos, 36 na Cidade do México, 29 em Puebla, nove no estado do México e um em Guerrero.

O balanço de vítimas mortais tem sido sucessivamente atualizado, à medida que as equipas de socorro fazem buscas nos escombros de vários edifícios que ruíram devido ao sismo, registado às 13:14 de terça-feira (19:14 em Lisboa).