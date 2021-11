Guterres na Colômbia preocupado com os "inimigos da paz"

Ao lado do presidente colombiano, Ivan Duque, Guterres visitou o município de Dabeiba, uma cidade rural de montanha no departamento de Antioquia, "".Visitou um local de "reintegração" em Llano Grande, onde antigos combatentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) vivem com as famílias, que tentam, desde o acordo de 2016, reintegrar-se na vida civil com pequenos projetos económicos.", elogiou.", lamentou o chefe da ONU, apelando para que se continue a "garantir a segurança dos ex-combatentes, líderes sociais e defensores dos direitos humanos".", advertiu.Hoje, assinala-se o quinto aniversário na Colômbia do acordo entre o governo e os guerrilheiros marxistas que pôs fim a quase seis décadas de guerra civil.No mesmo dia em que Guterres advertiu sobre os "inimigos da paz", o governo norte-americano anunciou que vai retirar os ex-guerrilheiros das FARC da lista negra de organizações terroristas estrangeiras.Em 24 de novembro de 2016, as FARC assinaram um acordo de paz com o então presidente colombiano, Juan Manuel Santos, na sequência de negociações que decorreram em Cuba.

Considerada a guerrilha mais poderosa da América Latina, com 13 mil combatentes, as FARC têm vindo a desmembrar-se e transformou-se num partido político, embora a paz continue frágil naquele país, que está ainda dividido e sujeito à violência.