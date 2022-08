Guterres na Turquia para acompanhar carregamento de cereais ucranianos

Depois de Odessa, António Guterres está agora na Turquia a acompanhar as inspeções de um carregamento de cereais provenientes da Ucrânia. O secretário-geral da ONU lembra a importância do acordo de exportação de grãos com Kiev e Moscovo para evitar uma crise alimentar global.