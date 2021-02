Guterres orgulhoso por relação funcional com EUA na "era Trump"

”, declarou António Guterres, numa entrevista virtual, transmitida ao vivo pelo jornal Washington Post.O colunista David Ignatius questionou António Guterres sobre a sua opinião do trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos “num período em que um membro e apoiante importante (Estados Unidos) esteve ausente”.”, disse António Guterres.O secretário-geral da organização elogiou o trabalho das representantes dos Estados Unidos junto da ONU Nikki Haley (de janeiro de 2017 a dezembro de 2018) e Kelly Craft (de setembro de 2019 a janeiro de 2021), por “contribuições extremamente positivas para preservar e manter a relação, mesmo em áreas em que não houve um acordo fácil”.“Precisamos de mecanismos mais flexíveis e mais ajustáveis baseados num diálogo sério, que estabelecem linhas vermelhas e estabelecem um plano de 'bons costumes' e, eventualmente, um número de protocolos, com capacidade para serem adaptados com o passar do tempo”, defendeu.“É provavelmente difícil aprovar convenções internacionais com um estilo antigo para estas novas tecnologias, que se alteram tão rapidamente” refletiu António Guterres, defendendo o trabalho em novas plataformas com a interação de várias partes, ao contrário de “entidades com regras rígidas”.





c/ agências