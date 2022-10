Guterres pede a Conselho de Segurança financiamento previsível para operações em África

Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a cooperação entre as Nações Unidas e a União Africana, Guterres informou estar a preparar um relatório de progressos sobre o financiamento dessas operações, que deve ser entregue em abril de 2023.

"Cabe-nos a nós implementar uma arquitetura inovadora que apoie as operações de paz africanas de maneira eficaz e sustentável", afirmou o líder da ONU, acrescentando que África continua a enfrentar "desafios persistentes", que "só podem ser atendidos através de uma abordagem local e adaptada, bem como de uma grande determinação da comunidade internacional -- inclusive dentro deste Conselho".

No seu discurso, o ex-primeiro-ministro português indicou uma série de problemas que afetam o continente africano, como o facto de o uso da força continuar a ser visto, com frequência, como o único método de resolução de disputas; a ascensão de mudanças inconstitucionais de Governo; e o facto de afiliados do Daesh e da Al-Qaida continuarem os seus ataques mortais e a extensão do seu domínio no Sahel.

No Corno de África, Etiópia, leste da República Democrática do Congo, Mali, Sudão e Líbia, conflitos prolongados e uma terrível situação humanitária estão a levar as pessoas ao desespero, indicou ainda Guterres.

Para o secretário-geral, África é um "caso clássico de injustiça moral e económica", referindo-se às alterações climáticas.

"Estamos a ir em direção a um penhasco climático. Para muitos africanos, esta não é uma ameaça distante, mas uma realidade diária. África mal contribui para as emissões globais de gases de efeito estufa. No entanto, está a pagar um preço exorbitante", disse.

"Louvo os muitos Estados, regiões e municípios africanos que estão a dar passos ousados para combater as mudanças climáticas, apesar dos sérios desafios", afirmou Guterres, apelando aos países do G20 - que são responsáveis por 80% das emissões de gases de efeito estufa -- "que finalmente tomem as medidas urgentes necessárias".

Ao abordar os problemas que afetam a União Africana, o chefe das Nações Unidas defendeu ainda a necessidade de um mecanismo global eficaz de alívio da dívida.

"Presto homenagem à dedicação da União Africana e à perseverança de todos os que trabalham diariamente por um continente integrado, pacífico e próspero. Apelo a todos os líderes -- neste Conselho, no continente africano e não só -- que não poupem esforços para apoiar a União Africana na execução destes objetivos", concluiu António Guterres.