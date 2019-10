Guterres pede a Governo do Equador e movimento indígena "boa-fé" em solução para a crise

Lusa13 Out, 2019, 23:34 / atualizado em 13 Out, 2019, 23:35 | Mundo

Em comunicado, António Guterres apela a "todos os atores para que se comprometam num diálogo inclusivo e efetivo e trabalhem de boa-fé na procura de uma solução pacífica para os importantes desafios que o país enfrenta".



O líder das Nações Unidas pediu igualmente a todas as partes para que "reduzam as tensões, evitem atos de violência e atuem com a máxima moderação".



O Governo do Equador e o movimento indígena iniciam este domingo conversações sob a mediação da ONU e da Conferência Episcopal Equatoriana, apesar de grupos de manifestantes se terem envolvido nas ruas em novos confrontos com a polícia.



No aeroporto de Quito, cidade onde se têm concentrado os protestos contra o aumento do preço dos combustíveis, foram cancelados hoje mais de cem voos.



O Equador vive há cerca de duas semanas uma crise social desde que o Presidente Lenin Moreno acabou com as subvenções dos combustíveis, uma das medidas como contrapartida à ajuda financeira do país pelo Fundo Monetário Internacional.



A contestação nas ruas, encabeçada pelo movimento indígena, aumentou no sábado na capital, Quito, com o Presidente equatoriano a decretar o recolher obrigatório na cidade e arredores.



Os protestos contra o aumento do preço dos combustíveis provocaram sete mortos, 1.340 feridos e 1.152 detenções, segundo o mais recente balanço, citado pela agência Efe, dos serviços do Defensor do Povo, organismo estatal do Equador.