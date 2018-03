Partilhar o artigo Guterres pede a príncipe herdeiro saudita o fim da guerra no Iémen Imprimir o artigo Guterres pede a príncipe herdeiro saudita o fim da guerra no Iémen Enviar por email o artigo Guterres pede a príncipe herdeiro saudita o fim da guerra no Iémen Aumentar a fonte do artigo Guterres pede a príncipe herdeiro saudita o fim da guerra no Iémen Diminuir a fonte do artigo Guterres pede a príncipe herdeiro saudita o fim da guerra no Iémen Ouvir o artigo Guterres pede a príncipe herdeiro saudita o fim da guerra no Iémen

Tópicos:

Hhis, Iiémen Iorque, Mohamed, ONU,