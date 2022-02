Guterres pede a Putin que "dê uma oportunidade à paz"

"Se, de facto, uma operação está a ser preparada, só tenho uma coisa a dizer do fundo do meu coração: Presidente Putin, impeça as tropas de atacar a Ucrânia. Dê uma oportunidade à paz. Muitas pessoas já morreram", disse António Guterres, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

Guterres depois acrescentou que refazia o pedido. O secretário-geral das Nações Unidas deixou uma mensagem no Twitter: “Nestas circunstâncias, devo alterar o meu apelo: Presidente Putin, em nome da humanidade, leve as suas tropas de volta à Rússia. Este conflito tem de acabar agora”.

Under the present circumstances, I must change my appeal:



President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia.



This conflict must stop now.