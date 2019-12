Guterres pede ambição no combate contra alterações climáticas

No último dia da Cimeira do Clima (COP25) que decorre em Madrid, António Guterres alertou, através da rede social Twitter, que é preciso coordenar esforços.

O apelo é acompanhado de um registo vídeo com a duração de um minuto e que foi gravado durante os trabalhos da cimeira.

On the last day of #COP25 I appeal to countries to send a message of ambition to the world - to align their climate objectives to science, and commit to stronger #ClimateAction. pic.twitter.com/uxRU2P8iHB