Guterres pede ao mundo que não esqueça os afegãos

"A situação no país continua profundamente preocupante, incluindo as enormes restrições impostas aos direitos de mulheres e meninas. A comunidade internacional não pode esquecer o povo do Afeganistão", disse o português na terça-feira, na rede social X (antigo Twitter).

Horas antes, um porta-voz da ONU tinha apelado aos talibãs para que devolvam às mulheres e raparigas afegãs a dignidade e os direitos que lhes pertencem.

"O que temos visto são retrocessos quase semanais no Afeganistão nos últimos dois anos, que estão a afastar cada vez mais as mulheres e as raparigas do Afeganistão dos direitos humanos a que têm direito", disse Farhan Haq.

O porta-voz insistiu na necessidade de uma frente unida da comunidade internacional e apelou "àqueles que têm influência" em Cabul para que a utilizem em benefício das mulheres e raparigas afegãs.

Também na terça-feira, o enviado da ONU para a Educação Global disse que as Nações Unidas vão apoiar escolas clandestinas para raparigas no Afeganistão e financiar educação "online" para todas as meninas forçadas a abandonar o sistema educativo depois da primária.

De acordo com a agência de notícias Efe, o britânico Gordon Brown anunciou, numa conferência de imprensa virtual, que levou a questão da exclusão das mulheres das escolas no Afeganistão ao Tribunal Penal Internacional.

Os talibãs assinalaram na terça-feira o segundo aniversário da reconquista de Cabul, que lhes permitiu retomar o poder no Afeganistão 20 anos depois de terem sido depostos por forças internacionais, reivindicando conquistas em matéria de segurança.

Apesar de promessas de mudança relativamente ao primeiro governo, a restauração do Emirado Islâmico do Afeganistão, nome oficial do regime, traduziu-se numa redução dos direitos, num agravamento da situação da população e num isolamento internacional do país.

Os estudos são impossíveis para as raparigas, que já não podem frequentar a universidade.

Nos últimos dois anos, as autoridades talibãs impuseram a sua interpretação austera do Islão, tendo as mulheres sofrido duramente ao abrigo de leis descritas pelas Nações Unidas como "apartheid de género".