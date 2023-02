Guterres pede apoio e união para ajudar a Turquia e a Síria

Um primeiro carregamento de ajuda humanitária entrou esta quinta-feira no país, mas o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que a Síria vai precisar de muito mais apoio até porque não há ainda uma ideia concreta sobre a situação que se vive no terrreno.António Guterres lembrou a solidariedade da Turquia e da Síria que acolheram milhões de refugiados de guerra e que agora precisam de ajuda urgente.Questionado pelos jornalistas sobre a necessidade de uma tomada de posição do Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU defendeu que todo o apoio é bem vindo.