Guterres pede cessar-fogo em Tigray, Etiópia

Em coordenação com o ex-presidente (da Nigéria) Olusegun Obasanjo e o presidente (do Quénia) Uhuru Kenyatta, Guterres manteve conversações telefónicas separadas com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, e com o líder da Frente de Libertação do Povo de Tigray (TPLF), Debretsion Gebremicheal, informou, na sexta-feira, o porta-voz Stephane Dujarric.



Guterres pediu aos dois responsáveis que "terminassem os combates e iniciassem uma negociação abrangente para resolver a crise atual", acrescentou Dujarric.



Também na sexta-feira, os 15 membros do Conselho de Segurança não conseguiram chegar a acordo sobre uma declaração sobre um cessar-fogo em Tigray.



Um projeto de texto apresentado pela Irlanda, membro não permanente do Conselho, "foi bloqueado pela China e pela Rússia", disse uma fonte diplomática, que pediu o anonimato, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).



A missão diplomática russa reconheceu a existência de um desacordo, indicou a AFP, que adiantou não ter sido possível obter qualquer declaração da missão chinesa.



No projeto de declaração, obtido pela AFP, o Conselho de Segurança tinha apelado ao "acesso humanitário sem entraves", ao "fim das hostilidades" e ao lançamento de um "diálogo inclusivo" na Etiópia.



A guerra entre o governo etíope e a TPLF, iniciada em 4 de novembro do ano passado, causou milhares de mortos e mais de dois milhões de deslocados.