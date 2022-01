Guterres pede contenção às tropas enviadas para o Cazaquistão

"Para nós, é importante que as forças de segurança, sejam ou não sejam cazaques, têm de proteger os mesmos padrões de direitos humanos e que demonstrem contenção e proteger o direito de as pessoas se manifestarem pacificamente", assinalou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, na sua conferência de imprensa diária.

Dujarric acrescentou que a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), aliança militar integrada por seis antigas repúblicas soviéticas, incluindo a Rússia, informou hoje oficialmente a ONU sobre o envio de tropas em apoio às autoridades do Cazaquistão.

Os distúrbios iniciados no domingo prosseguiram hoje no país, em particular na cidade de Almaty (sudeste), com informações que se referem a vários mortos e que a ONU indicou não poder confirmar de momento.

Dujarric sublinhou a importância de que as manifestações sejam pacíficas, e que as forças de segurança protejam o direito dos cidadãos a expressarem-se sem violência.

O porta-voz disse ainda que ONU acompanha de perto a situação e mantém contactos com as autoridades cazaques.

A contestação foi desencadeada pelo aumento dos preços do gás liquefeito, um dos combustíveis mais utilizados nos transportes do país, de 60 tengues por litro (0,12 euros) para o dobro, 120 tengues (0,24 euros). Na terça-feira e quarta-feira derivaram em distúrbios, com o assalto a instituições governamentais e graves atos de violência.