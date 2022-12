Guterres pede investigação rápida a morte de `capacete azul` no Líbano

O porta-voz Stéphane Dujarric, citado em comunicado, disse que o secretário-geral "está profundamente triste" com a morte do elemento da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) num incidente ocorrido em 14 de dezembro na área de Al-Aqbieh, fora da zona de operações da UNIFIL no sul do Líbano.

Outras três pessoas ficaram feridas, uma das quais permanece em estado crítico.

"O secretário-geral pede uma investigação rápida das autoridades relevantes para determinar os factos relacionados com o incidente e a necessidade de responsabilização", acrescentou Dujarric, expressando ainda as suas "mais profundas condolências à família" do `capacete azul` que morreu e "ao povo e ao Governo da Irlanda".

O elemento da Finul foi morto e três outros foram feridos num incidente, perto da zona de operações no sul do país, disseram hoje a Finul e Dublin, que não esclareceram as circunstâncias do incidente.

A força da ONU acrescentou ter "aberto um inquérito para determinar exatamente os acontecimentos".

As vítimas são soldados da paz irlandeses, de acordo com uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa irlandês, Simon Coveney, que também se referiu a um "grave incidente", sem pormenorizar.

No Líbano desde 1978, a Finul integra perto de 10 mil soldados e está deslocada no sul do país, para atuar como `tampão` entre Israel e o Líbano, dois países tecnicamente em guerra, na sequência de vários conflitos.

No passado, incidentes opuseram patrulhas da Finul e militantes do Hezbollah (pró-iraniano) nas zonas fronteiriças controladas pelo poderoso movimento xiita.