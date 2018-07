Guterres pede que eleições presidenciais no Mali sejam pacíficas

Lusa29 Jul, 2018, 07:42 | Mundo

António Guterres realçou o clima pacífico que pautou a campanha eleitoral, apesar das ameaças contra a segurança no norte e centro do país, e reiterou o apoio das Nações Unidas ao processo eleitoral, segundo um comunicado do seu porta-voz, Farhan Haq.

O ex-primeiro-ministro português pediu a todos os agentes políticos no Mali para que façam das eleições um processo pacífico, livre e transparente e resolvam eventuais disputas através das instituições apropriadas de acordo com a lei.

Para o secretário-geral das Nações Unidas, a paz e a reconciliação devem prevalecer independentemente dos resultados.

Mais de 8,4 milhões de malianos são chamados a eleger no domingo o próximo Presidente do país entre 24 candidatos.

Ibrahim Boubacar Keita, 73 anos, recandidata-se ao cargo e vai enfrentar nas urnas Soumaila Cisse, 68 anos e líder do partido União para a República e Democracia, que acusou o seu opositor de não ter abordado durante a campanha a crescente insegurança no país motivada por conflitos multiétnicos e terrorismo.

Na corrida eleitoral também participa a empresária Djénéba N`Diaye, única mulher, sobre quem os observadores admitem que possa reunir muitos votos.

As eleições realizam-se debaixo de um forte dispositivo de segurança, com a presença de mais de 30 mil militares no território, e são acompanhadas por 171 observadores enviados pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.

O primeiro-ministro do Mali, Soumeylou Boubeye Maiga, reiterou esta semana o compromisso do Governo em garantir eleições transparentes.

Para evitar fraudes, as autoridades malianas programaram uma série de medidas, incluindo um sistema de cartão biométrico com o qual os eleitores vão votar.

As eleições de domingo são as oitavas presidenciais no Mali desde a sua independência, em 1960, e as segundas desde o golpe militar de 2012 que depôs o Presidente Amadou Toumani Tour.