Guterres pede reforma do Conselho de Segurança com mundo "em era de caos"

Numa apresentação perante a Assembleia-Geral da ONU das suas prioridades para 2024, Guterres afirmou que o Conselho de Segurança das Nações Unidas - a principal plataforma para questões de paz global - está num impasse devido a "fissuras geopolíticas".







Apesar de admitir que não se trata da primeira vez que o Conselho se encontra dividido, frisou que é a "pior", a "mais profunda e perigosa", num momento em que o "mundo entrou numa era de caos".



"Durante a Guerra Fria, mecanismos bem estabelecidos ajudaram a gerir as relações entre as superpotências. No mundo multipolar de hoje, faltam tais mecanismos. O nosso mundo entrou numa era de caos. Estamos a ver os resultados: um vale-tudo perigoso e imprevisível, com total impunidade", advogou.