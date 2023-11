Guterres preocupado com combates em Myanmar

António Guterres está "profundamente preocupado com a expansão do conflito" em Myanmar para uma vasta região do país, afirmou Stéphane Dujarric, num comunicado divulgado na quarta-feira.

Os combates tiveram início em 27 de outubro, no norte do estado de Shan, perto da fronteira com a China, onde três grupos étnicos minoritários coordenaram um ataque contra o poder militar central.

O Exército de Arakan (AA), que faz parte desta aliança, lançou esta semana uma ofensiva no estado de Rakhine (oeste), ao mesmo tempo que se desenrolavam confrontos no estado de Kayah (leste), não muito longe da fronteira com a Tailândia, entre combatentes contra a junta militar, no poder no país, e o exército.

Setenta e cinco civis morreram nestes confrontos e 94 ficaram feridos, indicou a ONU, adiantando que mais de 200.000 pessoas foram já deslocadas pelo conflito.