Guterres preocupado que guerra na Ucrânia possa alastrar para outros territórios

De visita à Moldávia, onde sublinhou a generosidade de um país que já acolheu perto de meio milhão de refugiados desde o início da invasão russa, o secretário-geral das Nações Unidas não escondeu a preocupação pelo momento vivido no leste europeu.Numa conferência de imprensa conjunta com a primeira-ministra moldava, Guterres defendeu mais ajuda para esta república que faz fronteira com a Ucrânia.A visita de António Guterres coincide com os 30 anos da adesão da Modávia às Nações Unidas.