Guterres "profundamente chocado" com ataques russos com mísseis

"O secretário-geral está profundamente chocado com os ataques de mísseis em larga escala de hoje das forças armadas da Federação Russa em cidades da Ucrânia que terão resultado em danos generalizados em áreas civis e levaram a dezenas de pessoas mortas e feridas", disse Dujarric em comunicado.

Para António Guterres, esses ataques "constituem outra escalada inaceitável da guerra e, como sempre, os civis estão a pagar o preço mais alto".

Após a divulgação do comunicado, Dujarric informou a jornalistas que Guterres conversou na manhã de hoje com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre os ataques e sobre a escalada do conflito no país.

Questionado sobre se o secretário-geral também falou com o Presidente russo, Vladimir Putin, ou com algum representante de Moscovo na sequência dos ataques, a resposta do porta-voz de Guterres foi negativa.

"O secretário-geral falou com o Presidente Zelensky esta manhã sobre a situação atual no país. Em termos de contactos do próprio secretário-geral esta manhã, até agora não falou nenhum responsável russo. (...) A declaração do secretário-geral esta manhã é bastante clara e também muito ampla sobre o que vimos: é uma escalada inaceitável desta guerra. Vimos, desde o início deste conflito, as infraestruturas civis a serem atingidaa, o que condenamos continuamente", afirmou o porta-voz.

"O secretário-geral fará tudo o que puder para `acalmar a situação`, mas acho que se ele estivesse aqui hoje (...) reafirmaria a sua opinião: O conflito está a ir na direção errada", acrescentou.

No seu habitual briefing à imprensa, na sede da ONU em Nova Iorque, Stéphane Dujarric indicou que, apesar dos ataques de hoje, a assistência humanitária "continuou a ser entregue a pessoas que precisam desesperadamente de apoio" na Ucrânia e que a entrega dessa ajuda "não vai parar".

A Rússia bombardeou hoje várias regiões ucranianas, como Kiev (a capital), Lviv, Khmelnytskiy, Dnipro, Vinnitsia, Zaporijia, Sumy, Kharkiv e Jitomir, desencadeando "uma manhã muito dura" no país, como afirmou Volodymyr Zelensky.

Segundo Zelensky, os ataques foram feitos com recurso a armamento iraniano.

O último balanço dos bombardeamentos dá conta de pelo menos dez mortos e 60 feridos.

Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, a Rússia utilizou 83 mísseis e 17 drones de fabrico iraniano nos bombardeamentos.

De acordo com um porta-voz da força aérea ucraniana, citado pelo jornal Kyviv Independent, 43 dos mísseis lançados foram abatidos pelas defesas anti-aéreas ucranianas.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,5 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.114 civis mortos e 9.132 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.