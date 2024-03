Guterres quer investigação a morticínio de palestinianos que procuravam ajuda alimentar

Foto: Mohammed Saber - EPA

De acordo com as autoridades da região controlada pelo Hamas, o massacre ocorreu sem justificação. Atribuem responsabilidades a Israel, que desmente.



António Guterres pede que haja uma investigação independente ao que aconteceu, para apurar responsabilidades, e fala num conflito sem precedentes.



Declarações à chegada à cimeira da CELAC - Comunidade de Estados Latino-Americanos e das Caraíbas.



O ministro português dos Negócios Estrangeiros diz que está profundamente chocado com a situação.



Em mensagem publicada nas redes sociais, João Gomes Cravinho lembra que os civis e as operações humanitárias devem estar garantidos ao abrigo do Direito Internacional humanitário.



O chefe da diplomacia portuguesa reforça o apelo a um cessar-fogo urgente e imediato.