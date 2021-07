Guterres quer "task force" para coordenar plano mundial de vacinação

Esta declaração surge pouco depois do diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus ter anunciado que o número de mortos devido à pandemia da covid-19 ultrapassou, na quarta-feira, a barreira dos quatro milhões, um número que o responsável disse ser "certamente uma estimativa inferior ao número real".Numa declaração enviada às redações, Guterres avisa que, depois de quatro milhões de mortos, "um número trágico que supera o número de habitantes de um em cada três países do planeta", ainda "há muito para fazer para erradicar a pandemia".Com a "sombria marca da pandemia de covid-19",O antigo primeiro-ministro português, à frente de uma organização de 193 Estados-membros,O secretário-geral convida também "instituições financeiras internacionais que podem enfrentar as empresas e fabricantes farmacêuticos e outras partes interessadas importantes"."Muitos de nós sofremos perdas dolorosas", lamentou o secretário-geral da ONU."Ficámos de luto pelos pais e mães que nos aconselhavam, filhos e filhas que nos inspiravam, avós e avós que nos transmitiam o seu saber, colegas e amigos que nos alegravam a vida", lê-se na declaração.





Perigo das variantes à espreita







António Guterres declara ainda que "as vacinas são um raio de esperança, mas a maior parte do mundo permanece no escuro".A "task force" e o plano mundial de vacinação tornam-se mais importantes dada a extensão e o perigo da pandemia, declarada pela OMS há mais de um ano.", avisa o secretário-geral, "".", acrescenta Guterres.O secretário-geral da ONU conclui dizendo que se trata da "", que deve ser enfrentada com "", para "benefício de todos em todos os cantos do mundo".