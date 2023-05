"Divisões persistem". Guterres recebe Prémio Carlos V com apelo a "arsenais diplomáticos"

A entrega do prémio decorreu no Mosteiro de Yuste, em Cáceres, e Guterres recordou que há 30 anos, quando foi eleito primeiro-ministro de Portugal, ficou alguns dias no Mosteiro de Santa Maria de Guadalupe depois de uma intensa campanha eleitoral.



“Foi então que conheci Yuste, o último lugar de descanso de Carlos V e fiquei profundamente emocionado”, frisou.



Para o secretário-geral das Nações Unidas, Carlos V “foi um dos homens mais poderosos, senão o mais poderoso do seu tempo e retirou-se com humildade. Alguém que deixou a sua marca através de continentes e oceanos” e que "foi casado com Isabel de Portugal”.







“O seu reinado contribui para o aparecimento da globalização, graças, entre outros pontos, à primeira viagem à volta do mundo que, como é sabido, foi a primeira do género. Que, como sabeis, serviu para demonstrar a esfericidade da Terra”, acrescentou. O Prémio Europeu Carlos V reconhece o trabalho de "pessoas, organizações, projetos ou iniciativas que contribuíram para o conhecimento geral e o engrandecimento dos valores culturais, sociais, científicos e históricos da Europa, assim como para o processo de construção e integração europeia", segundo a Fundação da Academia Europeia e Ibero-americana de Yuste, que o atribui.







Guterres defendeu que o 500.º aniversário do acontecimento serve para comemorar e “trazer-nos de volta ao presente”.



“Que melhor ocasião para refletir sobre o quanto o nosso planeta mudou desde então”.



O secretário-geral da ONU questiona ainda como “cinco séculos mais tarde” Carlos V “explicaria a evolução do nosso mundo?”.



“Sem dúvida que ficaria fascinado ao ver como a Europa mudou, como se tornou unida apesar de séculos de confrontos”.



No entanto, “provavelmente também ficaria surpreendido ao saber que, hoje, estes valores ainda estão a ser testados. Que a guerra não é uma coisa do passado. Que as divisões persistem e até crescem. Que estamos a queimar a nossa única casa. Que as famílias estão forçadas a fugir – da guerra ou fenómenos meteorológicos extremos – a uma escala nunca vista em décadas- numa escala que não se via há décadas. Que a fome e a pobreza ainda persistem”, realçou. Ameaça aos princípios da Carta das Nações Unidas

Segundo António Guterres, desde a criação da ONU e da União Europeia, “os princípios da Carta das Nações Unidas nunca estiveram tão ameaçados. É por isso que hoje temos de levantar a voz e reafirmar estes valores. E, acima de tudo, precisamos de paz”.



“As Nações Unidas, tal como a União Europeia, foram criadas em nome da paz, após o horror de duas guerras mundiais. A paz continua a ser a nossa Estrela Polar e o nosso objetivo mais querido”, recordou.



No entanto, o secretário-geral das Nações Unidas frisa que “a luta pela paz pode, por vezes, parece uma tarefa de Sísifo. Atualmente vivemos num mundo onde a paz é ilusória e está enfraquecida. A violência é galopante em muitos cantos do mundo”.



E dá como exemplo “a invasão da Ucrânia pela Rússia, em violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, que está a causar sofrimento e devastação ao país e ao seu povo, e está a contribuir para a deslocação económica global”.



“As guerras e as crises humanitárias estão a alastrar, por vezes diante dos nossos olhos, mas frequentemente longe dos holofotes. São mais complexas, interdependentes e têm maiores consequências. Regiões como o Médio Oriente e o Sahel são devastadas por conflitos prolongados que parecem não ter fim à vista”, alertou.



Nesse sentido, Guterres dá o exemplo do Sudão como “o mais triste dos últimos tempos”.



“A paz nunca deve ser subestimada ou tomada como garantida. Temos de trabalhar para ela, todos os dias e sem descanso. Num mundo que se está a despedaçar, temos de sarar as divisões, evitar a escalada, ouvir as queixas. Em vez de balas, necessitamos de mais esforços diplomáticos”.



Guterres recorda ainda o que “diz a Carta das Nações Unidas: negociação, mediação, conciliação, arbitragem. Devemos tentar tudo para resolver pacificamente os nossos diferendos. Evidentemente, só haverá paz duradoura se conseguirmos a plena participação e liderança das mulheres nas mesas de decisão. Este é o momento de reafirmar o primado da paz. A paz entre os homens e a paz com a natureza”.



O secretário-geral das Nações Unidas relembra ainda que “a guerra que estamos a travar contra o nosso planeta está a pôr em risco a própria sobrevivência da humanidade. O caos climático desencadeia incêndios, inundações, secas e outros fenómenos meteorológicos extremos que afetam todos os continentes. Todos os anos, estes fenómenos desenraízam milhões de pessoas que, muitas vezes, têm de procurar refúgio em países e comunidades igualmente vulneráveis”.



“Agir pelo nosso planeta é agir pela paz”. A paz e os Direitos Humanos