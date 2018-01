Partilhar o artigo Guterres reitera apelo à calma no Irão e pede respeito pelo direito de manifestação Imprimir o artigo Guterres reitera apelo à calma no Irão e pede respeito pelo direito de manifestação Enviar por email o artigo Guterres reitera apelo à calma no Irão e pede respeito pelo direito de manifestação Aumentar a fonte do artigo Guterres reitera apelo à calma no Irão e pede respeito pelo direito de manifestação Diminuir a fonte do artigo Guterres reitera apelo à calma no Irão e pede respeito pelo direito de manifestação Ouvir o artigo Guterres reitera apelo à calma no Irão e pede respeito pelo direito de manifestação