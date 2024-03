Guterres saúda decisão da Comissão Europeia de enviar 50 milhões de euros para UNWRA

No seu `briefing` diário à imprensa em Nova Iorque, o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, sublinhou que a libertação dessa ajuda surge "num momento crítico", fazendo parte de um total previsto de 82 milhões a serem implementados através da UNRWA este ano.

"Posso dizer-vos que o secretário-geral saúda a decisão tomada hoje pela Comissão Europeia de libertar iminentemente 50 milhões de euros à UNRWA", disse Dujarric.

"O secretário-geral espera sinceramente que outros doadores sigam o exemplo e apoiem a UNRWA", apelou ainda.

Nas últimas semanas, António Guterres tem saído em defesa da UNRWA, a qual considera a "espinha dorsal" de toda a resposta humanitária em Gaza, e tem apelado aos Estados-membros para que continuem a apoiar a organização após vários doares terem cortado fundos na sequência das acusações feitas por Israel, de que 12 funcionários da agência estiveram envolvidos no ataque de 07 de outubro efetuado pelo movimento islamita palestiniano Hamas.

De acordo com o porta-voz de Guterres, também Philippe Lazzarini, comissário geral da UNRWA, saudou a decisão tomada pela Comissão Europeia e disse que os fundos apoiarão os esforços da Agência para "manter serviços essenciais e que salvam vidas para os refugiados palestinianos em toda a região".

A Comissão Europeia decidiu hoje enviar uma primeira parcela de 50 milhões de euros de ajuda financeira à UNRWA, de um total previsto de 82 milhões para este ano.

Segundo um comunicado do executivo comunitário, após um entendimento entre Bruxelas e a UNRWA sobre questões relativas à suspeita de envolvimento de funcionários da agência nos ataques terroristas do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023, foi decidido o desembolso de parte da verba prevista, que será entregue na próxima semana.

A segunda e terceira parcelas, no valor de 16 milhões de euros cada, serão libertadas com a aplicação das regras acordadas entre as partes.

Aos 50 milhões de euros para a UNRWA, acrescem outros 68 milhões de ajuda de emergência à população palestiniana e que será distribuída através de parceiros como o Crescente Vermelho e a Cruz Vermelha.

Já o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, pediu hoje à Comissão Europeia que disponibilize "nas próximas semanas" os 82 milhões de euros destinados à UNRWA, após Bruxelas anunciar uma primeira verba de 50 milhões.

"De acordo com o pedido de muitos Estados membros [da União Europeia], espero que as próximas verbas sejam enviadas com a necessária urgência nas próximas semanas para enfrentar a crise humanitária", disse Borrell na sua conta oficial na rede social X.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva no território palestiniano que já causou mais de 30 mil mortos, de acordo o Hamas, catalogado pela UE e os Estados Unidos como organização terrorista, que controla o território desde 2007.