Guterres saúda missão de paz de líderes africanos a Moscovo e Kiev

O porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, confirmou que o português recebeu um telefonema do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, no qual comunicou que a iniciativa é "bem-vinda".

"Somos a favor de qualquer iniciativa que nos possa levar à paz, de acordo com a Carta (das Nações Unidas), de acordo com o direito internacional e de acordo com as resoluções da Assembleia Geral", declarou Dujarric, numa conferência de imprensa.

Ramaphosa anunciou na terça-feira que uma missão de paz liderada por seis dirigentes africanos vai partir "o mais rapidamente possível" para a Ucrânia e a Rússia para tentar "encontrar uma solução pacífica para o conflito devastador".

O presidente russo, Vladimir Putin, e o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky "concordaram em receber a missão e os chefes de Estado africanos em Moscovo e em Kiev", disse Ramaphosa, numa conferência de imprensa na Cidade do Cabo.

Além da África do Sul, a missão inclui Senegal, Zâmbia, Congo, Uganda e Egito, adiantou o chefe de Estado sul-africano.

Ramaphosa, que disse ter falado com os homólogos russo e ucraniano em "telefonemas separados" durante o fim de semana, disse esperar "trocas sustentadas com ambos os líderes" durante a missão.

Os países africanos têm sido menos unânimes do que as grandes potências ocidentais na denúncia da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Países como o Senegal e a África do Sul abstiveram-se de votar numa resolução da Organização das Nações Unidas que a condenava.

Na segunda-feira, o presidente sul-africano manifestou a sua indignação, afirmando que Pretória estaria a ser alvo de uma "pressão extraordinária" para escolher um lado.

O anúncio de uma missão africana surge também após as recentes tensões entre Pretória e Washington sobre a questão russa.