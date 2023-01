Guterres solidário com ásio-americanos após tiroteio na Califórnia

"O secretário-geral está chocado e triste com o tiroteio ocorrido em Monterey Park, na Califórnia", disse Stéphane Dujarric, porta-voz de Guterres, em comunicado.

O líder das Nações Unidas estendeu as "suas sinceras condolências às famílias e entes queridos das vítimas", desejou "uma rápida recuperação aos feridos" e "expressou solidariedade à comunidade ásio-americana nos Estados Unidos da América", acrescentou Dujarric.

Onze pessoas morreram no tiroteio que ocorreu no sábado à noite em Monterey Park, cidade perto de Los Angeles, e outras dez ficaram feridas, segundo a polícia.

O tiroteio ocorreu por volta das 22:00 locais (06:00 de domingo em Lisboa) numa zona onde, horas antes, centenas de pessoas celebraram o Ano Novo Chinês, e foi levado a cabo por um homem armado com uma metralhadora, que descarregou vários carregadores da arma, segundo o jornal Los Angeles Times.

A polícia descreveu o principal suspeito como um homem asiático com idade entre 30 e 50 anos.

Após o tiroteio, as autoridades norte-americanas tomaram de assalto uma carrinha que acreditam estar ligada ao atirador.

Pelo menos dois buracos de bala eram visíveis na janela do lado do condutor no momento anterior à aproximação da brigada da polícia, e o condutor parecia estar caído por cima do volante, segundo o Los Angeles Times.

O jornal cita várias fontes policiais, segundo as quais o homem se terá matado com uma arma de fogo.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, não confirmou se o indivíduo na carrinha é o atirador suspeito do massacre da véspera.

A cidade de Monterey Park, localizada a cerca de 13 quilómetros do leste de Los Angeles, tem perto de 60 mil habitantes e uma grande população asiática.