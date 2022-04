Guterres viaja até Moscovo e Kiev na próxima semana

Os enviados da RTP a Kiev dão mais pormenores sobre o percurso do secretário-geral da ONU na próxima semana. António Guterres deverá sair de Moscovo ainda no dia 26 e aterrar em Cracóvia, na Polónia, no dia 27. A partir daqui irá de carro até à fronteira com a Ucrânia.