Guterres vista Odessa, porto de exportação de cereais

Guterres chegou na quarta-feira à cidade ucraniana de Lviv para um encontro trilateral com Zelensky e Erdogan, após encontros bilaterais com ambos os chefes de Estado, sobre a exportação de cereais.Também focado pelos três líderes foi o estado geral do conflito, a necessidade de uma solução política e outras questões, como a situação na central nuclear de Zaporijia e as tentativas de envio de uma missão de especialistas internacionais para avaliá-la no terreno.No dia 20, o chefe das Nações Unidas viaja para Istambul para visitar o Centro de Coordenação Conjunta que fiscaliza o cumprimento desse pacto.