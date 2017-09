"Há 2 anos, o Não à independência teria vencido"

A correspondente da RTP em Espanha, Daniela Santiago, conversou com um português que vive há cinco anos na Catalunha e defende o direito dos catalães a serem ouvidos.



António Moutinho diz que está a viver História e lamenta que o assunto tenha sido regado a gasolina nos últimos anos. "O sentimento independentista tem crescido alimentado muito mais pelas más decisões do Estado espanhol do que pela convicção dos catalães de que estarem fora de Espanha e melhor para eles".



O gestor lembra que em caso de independência as ondas de choque vão atingir também portugal. "Em termos de PIB Portugal passará a ser o terceiro país da Península Ibérica".



António Moutinho não espera que nenhuma multinacional, ou grande empresa, venha a decidir uma deslocalização antes de conhecido o pacote de medidas que um futuro governo catalão venha a decidir em termos sociais e, sobretudo, fiscais. Mas deixa claro que todos, catalães, espanhóis, e portugueses sairão a perder deste processo que está certo poderia ter sido evitado se tivessem sido tomadas medidas de aprofundamento da autonomia tal como Madrid fez em relação ao país Basco.



Na Catalunha, a praticamente 2 dias do referendo, multiplicam-se as manifestações pro-votação, enquanto a policia apreende mais material necessário para realizar a consulta popular.



Raul Romeva, o responsável pelas relações exteriores do governo regional catalão, foi esta quinta-feira a Bruxelas repetir o que ontem já tinha afirmado no Jornal 2: Se o Sim ganhar a independência será declarada em 48 horas.



Em Barcelona Carles Puigdement, o presidente do governo autonómico da Catalunha, recebeu na tarde desta quinta-feira, o apoio da comunidade educativa, que se compromete a abrir e a ocupar as escolas, para receberem as mesas eleitorais.