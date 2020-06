Há mais de cinco mil indígenas infetados na América do Sul

Enquanto o Brasil avança gradualmente no desconfinamento, há sérias preocupações sobre o impacto que o novo coronavírus está a ter nas comunidades indígenas da Amazónia. O país com mais casos de covid-19 registados entre índios é o Peru, seguido da Colômbia e do Brasil. No total há mais de cinco mil indígenas infetados.