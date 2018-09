Há mais sinais de entendimento entre Coreias

Foto: Reuters

O presidente da Coreia do Sul foi até Pyongyang, palco de nova ronda de negociações entre os dois países.



Moon Jae-in recebeu a garantia de que a Coreia do Norte vai desmantelar as principais instalações de testes e de lançamento de mísseis perto da fronteira com a China. Uma promessa que levou ao convite para que o líder da Coreia do Norte se desloque a Seul.



Kim Jong-un diz que está aberto o caminho para a paz na Península Coreana. A concretizar-se, esta visita será a primeira de um líder norte-coreano à capital da Coreia do Sul desde que a Península foi dividida, no final da II Guerra Mundial.