Há quase 600 mil pessoas a precisar de ajuda humanitária urgente no Haiti

Uma necessidade depois do violento sismo que abalou o sudoeste do país. Muitos sobreviventes ficaram sem casa e sem acesso a comida e a água.

A logística no terreno é difícil, com os camiões que transportam ajuda a serem alvo de ataques e pilhagens.