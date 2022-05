"Há um fosso entre o que os cidadãos querem e o que a Europa oferece"

A presidente do PE, no discurso no encerramento da Conferência sobreo Futuro da Europa, referiu estar demonstrado que "há um fosso entre o que as pessoas esperam e o que a Europa é capaz de oferecer neste momento", defendendo que o próximo passo deve ser a organização de uma convenção.

Por seu lado, a líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, saudou a prontidão do PE "de usar pela primeira vez os seus poderes para propor uma convenção", comprometendo-se a colaborar com a instituição nesta matéria "sem tabus nem linhas vermelhas ideológicas".

Ursula von der Leyen comprometeu-se ainda a anunciar as primeiras propostas da Comissão em resposta ao relatório em setembro, no discurso do Estado da União.

O relatório final da Conferência sobre o Futuro da Europa foi hoje entregue, em Estrasburgo, às três instituições que a presidem conjuntamente, contendo com 49 recomendações e mais de 300 medidas apresentadas por cidadãos.

O documento foi entregue no Dia da Europa à presidente do PE à presidente da Comissão Europeia e ao Presidente francês, Emmanuel Mácron, que exerce este semestre a liderança rotativa do Conselho da União Europeia (UE).

Na cerimónia esteve também presente o primeiro-ministro, António Costa, uma vez que a conferência foi lançada, há um ano, durante a presidência portuguesa da UE.

A Conferência sobre o Futuro da Europa é uma iniciativa conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho da UE e da Comissão que tem como objetivo ouvir os europeus para que estes tenham uma palavra a dizer sobre o futuro da Europa, através de uma série de painéis de debate e discussões liderados pelos cidadãos.

Dos quatro painéis de cidadãos europeus, que decorreram entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022 com temas sobre economia, política, ambiente e migrações -- saíram recomendações que foram depois debatidas em sessões plenárias da conferência e sintetizadas num relatório, hoje entregue na sede do PE em Estrasburgo, no dia em que a UE celebra 72 anos.