Habituais marchas do 1.º de Maio foram canceladas por toda a Europa

As habituais marchas do 1.º de Maio foram canceladas em muitos dos países em confinamento. Na Alemanha e na Grécia houve pequenas manifestações que desafiaram as restrições impostas, e em França, o Dia do Trabalhador também foi comemorado de forma muito diferente do habitual.