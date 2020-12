Hackers altamente sofisticados. EUA tentam contrariar ataque informático nunca visto

A investida dosfoi detetada pela primeira vez nos departamentos do Tesouro e do Comércio.





Mas as investigações entretanto realizadas revelaram que o ataque informático atingiu muito mais níveis do Governo norte-americano do que inicialmente se pensava.





A Agência para a Segurança Cibernética e de Infraestruturas, conhecida com Cisa, diz agora que desmantelar este ataque será um "grande desafio, altamente complexo".





O nível de sofisticação da investida dos hackers é tão elevado que elementos que estão envolvidos na investigação suspeitam que só poderá ter tido origem num país. E tudo aponta para a Rússia, que já veio negar qualquer envolvimento.





Em comunicado, esta quinta-feira, a Cisa confirmou que agências governamentais, infraestruturas críticas e organizações do setor privado foram atacados com o que é conhecido como "ator avançado de ameaça persistente". Desde março de 2020 que tal está acontecer sendo que só recentemente o ataque foi descoberto.





Diz ainda a Cisa que o "ator por detrás do ataque demonstra paciência, segurança operacional e utilizou métodos complexos para as intrusões".





Já várias agências governamentais confirmaram que foram alvo de ataques e algumas admitem que tal continua a acontecer.





De acordo com a Reuters, os piratas informáticos estiveram a monitorizar informação do Departamento do Estado, mas também na Defesa, Segurança Interna, entrou outras. A Administração Nacional de Segurança Nuclear diz que também foi alvo desta infiltração por hackers.





O que as autoridades sabem de certeza, até agora, é que o ataque foi colocado em ação via uma empresa privada que presta serviços ao Estado, a SolarWinds Orion.





O código malicioso terá entrado nos vários sistemas durante um upgrade de software. Mais de 18 mil clientes terão feito essa atualização.





A Microsoft, sobre este caso, disse também nas últimas horas que identificou mais de 40 clientes que foram alvo deste ataque, incluindo agências governamentais, organizações não governamentais e empresas tecnológicas.





Diz a gigante informática norte-americana que a maior parte das inflitrações aconteceram em solo dos EUA, mas conseguiram também identificar ramificações no Canadá, México, Bélgica, Espanha, Reino Unido, Israel e Emirados Árabes Unidos.





O presidente da Microsoft Brad Smith afirmou mesmo que o ataque é impressionante "pelo alcance, sofisticação e impacto".





O Presidente dos EUA, Donald Trump, logo que foi descoberta a falha, foi informado sobre o que estava a acontecer. De acordo com a CNN, Trump teve mesmo uma reunião na Casa Branca. Diz a televisão norte-americana que quem esteve presente nesse encontro ficou com a sensação de que o Presidente estava pouco envolvido e mais preocupado com a luta pela manutenção na presidência.





O Presidente-eleito Joe Biden também já foi informado sobre a situação. Ao contrário de Trump, que não falou sobre este tema, Biden disse numa declaração esta quinta-feira que os "adversários devem saber que como Presidente não vou ficar parado face a ataques informáticos à nossa nação".