Haiti. Sismo de 7.2 faz no mínimo 29 mortos avança Protecção Civil

O número deverá agravar-se nas próximas horas. Dezenas de feridos têm esbarrado na dificuldade de obter socorro, devido ao colapso de várias estruturas hospitalares.







O Serviço Geológico dos EUA avança que o epicentro foi localizado a cerca de 150 km a oeste da capital Porto Príncipe e a a 10 km de profundidade. Seguiram-se várias réplicas.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro Ariel Henry referira antes a ocorrência de "várias" mortes, apresentando condolências às famílias e prometendo mobilizar todos os recursos da sua Administração para os esfoços de socorro após o sismo.O longo abalo afetou sobretudo o sudoeste da ilha masAs zonas mais afetadas, afirmou o primeiro-ministro, foram Grand'anse, Nippes e o sul do país.

Nos vídeos publicados nas redes sociais sob #Haiti, as imagens mostram os destroços, incluindo os de uma igreja onde aparentemente decorria uma cerimonia, na comuna de Les Angalis, 200 quilometros a sudoeste da capital.

"Estava dentro de minha casa quando começou tudo a abanar, estava perto de uma janela a ver tudo a cair", referiu, à AFP, Christella Saint Hilaire, de 21 anos, qui mora muito perto do epicentro do sismo."Um bocado de parede caiu nas minhas costas mas não fiquei muito ferida", acrescentou. "Várias casas colapsaram completamente".O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou uma resposta imediata ao sismo no Haiti e nomeou Samantha Power como coordenadora do esforço de socorro.O Haiti ainda não recuperou de um terremoto de magnitude sete perto da capital há 11 anos, que matou mais de 200 mil pessoas.