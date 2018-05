Hamas à procura de tréguas de longa duração com Israel

RTP07 Mai, 2018, 15:09 / atualizado em 07 Mai, 2018, 15:16 | Mundo

Refere-se também a relatórios dos serviços de informação israelitas, que dão conta de um estado extremo de fragilidade do Hamas, o que explicaria a abertura a negociações.



Os líderes do movimento palestiniano de índole sunita terão feito chegar a Israel várias mensagens ao longo dos últimos meses, indicando a sua vontade de conseguir tréguas de longa duração no enclave, afirma o jornal.



Estas mensagens terão passado através de diversos canais em várias ocasiões. O Hamas jurou destruir Israel e está referenciado como organização terrorista nas listas dos serviços secretos de vários países, incluindo Israel.



O Haaretz refere que o Hamas pretende ligar o cessar-fogo ao abrandamento do cerco israelita a Gaza, a permissões para construção em larga escala de projetos de infraestruturas e a um acordo de troca de prisioneiros e de corpos de militantes mortos.



Para já, a resposta israelita a estas propostas tem sido pouco clara, indica o Haaretz.



Outro jornal israelita, o diário Hayom, explicou há duas semanas que nem sequer o próprio Hamas está seguro do caminho a seguir e que duas grandes correntes de liderança se opõem quanto a estas tréguas.



O jornal afirmou então que Yahya Sinwar, líder do Hamas em Gaza, é a favor, enquanto o líder geral do movimento, Ismail Haniyeh, é contra. Sinwar, diz o Hayom, acusa Haniyeh de ceder a pressões do Irão para manter as suas posições.

Troca de acusações



Também a nível palestiniano a posição do Hamas se tem fragilizado, com o conflito sempre latente com a Autoridade Palestiniana de Mahmmoud Abbas a reacender-se em março, depois de um atentado em Gaza quase ter custado a vida ao primeiro-ministro Rami Hamdallah, que visitava o enclave.



A Autoridade Palestiniana acusou o Hamas de ter detonado explosivos à passagem da caravana automóvel de Hamdallah.



O Hamas apontou o dedo a rivalidades internas dentro da própria Autoridade Palestiniana, mais concretamente a Majid Faraj, o chefe dos serviços secretos em Ramallah, Cisjordânia, que incluía o séquito do primeiro-ministro.



Apesar da tensão, Abbas ordenou a transferência de salários aos empregados palestinianos da Faixa de Gaza, após um longo atraso.

Quotidiano difícil



As condições de vida dentro da Faixa de Gaza deterioram-se a cada dia, com o colapso de infraestruturas e o cerco de Israel que sufoca as atividades económicas - e impede o eventual fornecimento de ajuda externa, incluindo armas, ao Hamas.



As autoridades israelitas não reconhecem que o cerco esteja a provocar um desastre humanitário em Gaza.



Contudo, lembra o Haaretz, nos últimos meses autorizaram o alargamento da zona de pesca do Mediterrâneo, emitiram um maior número de autorizações de entrada em Israel a empresário de Gaza e ligaram uma fábrica de dessalinização construída pelos EUA à rede de eletricidade.



Medidas que até agora, reconhece o jornal, tiveram um efeito mínimo no alívio das dificuldades de vida registadas na Faixa de Gaza.