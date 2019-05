Hamas ameaça Festival da Eurovisão a uma semana do evento

RTP07 Mai, 2019, 17:57 | Mundo

A advertência partiu de um dos editores da Al-Aqsa TV, Mu’min Meqdad, que adverte Telavive para o cumprimento à risca do que ficou acordado com o Hamas para o cessar-fogo que pôs cobro à ofensiva israelita contra a Faixa de Gaza.







Mais de vinte mortos do lado palestiniano e quatro do lado israelita fazem o balanço de apenas dois dias de troca de fogo entre as duas partes na região de Gaza, tendo sido entretanto negociada uma trégua com a intermediação do Egipto, Qatar e Nações Unidas.

“Hamas terá a última palavra”





Mu’min Meqdad acredita que, a uma semana do Eurofestival da Canção, Telavive enfrenta uma prova de fogo, devendo o assunto ter a total atenção do governo israelita.





“Penso que os próximos dias serão um teste para as forças da ocupação. Se procurarem escapar [às suas responsabilidades], acredito que a resistência [Hamas] está em condições de impedir os ocupantes de usufruírem de eventos como o Eurofestival da Canção” advertiu o editor da Al-Aqsa TV, para lembrar que “há ainda muito espaço de manobra nos próximos dias”.





Meqdad não colocou, entretanto, de parte a possibilidade de o Hamas investor num ataque contra o próprio festival.





Esta é uma ideia que não passa ao lado da estratégia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que se vê aqui entre a espada e a parede: por um lado o ímpeto belicista, que ainda no fim-de-semana o levou a dar a ordem para uma operação massiva e sem contemplações contra Gaza, por outro a necessidade imperiosa de preservar um ambiente normalizado que possa ser mostrado à comunidade internacional por alturas de um evento de tamanha importância para a diplomacia cultural do país.

Bibi entre a diplomacia e a segurança





São faces de uma mesma moeda que obrigam à procura de um equilíbrio frágil entre a prioridade que é a apresentação de uma pacificação consistente da região e a satisfação dos falcões que integram o seu executivo e que já fizeram saber que a segurança de Israel se sobrepõe a qualquer evento cultural que o país esteja a acolher, no caso o Festival Eurovisão da Canção.





A Jihad Islâmica já tinha aproveitado a situação para chamar a atenção para as reivindicações palestinianas. “Vamos impedir o inimigo de organizar com sucesso qualquer festival destinado a prejudicar a narrativa palestiniana (...) A resistência é forçada a responder à agressão do inimigo e a surpreendê-lo”, declarou o grupo antes do bombardeamento israelita contra Gaza, citado pelo diário israelitaApesar das garantias de que a preparação do festival decorre segundo o plano inicial, de acordo com oos desenvolvimentos da última semana tiveram um efeito negativo imediato sobre a marcação de viagens para Israel, com as estimativas oficiais a apontarem para a deslocação de escassos 5.000 turistas.Entretanto, face à escassa procura, foi a própria organização do festival a anunciar o cancelamento da venda de bilhetes para a sala VIP nas semi-finais (Green Room). O cenário de cancelamento de todo o evento não foi colocado de parte pelo comando do Exército para a frente interna se alguns roquetes palestinianos atingirem a área metropolitana de Telavive.