Hamas ameaça reagir após apelo de colonos a protesto em Jerusalém Oriental

"Alertamos a ocupação contra a (possibilidade) de a marcha dos colonos se aproximar de Jerusalém (Oriental) e da Esplanada das Mesquitas", declarou Khalil al-Hayya, um responsável do Hamas, no poder na Faixa de Gaza.

"Esperamos que o dia de quinta-feira não se torne" um novo 10 de maio, adiantou, referindo-se à data de início da última vaga de violência entre o Hamas e Israel, uma guerra que durou 11 dias.

O porta-voz de um dos movimentos organizadores do protesto de militantes israelitas de extrema-direita afirmou, entretanto, à agência France-Presse que a marcha foi anulada, porque a polícia não autorizou o percurso desejado, que passaria pelos bairros palestinianos da Cidade Velha.

No passado dia 10 de maio, o Hamas disparou vários `rockets` contra território israelita e Israel respondeu com ataques aéreos dando início a combates que mataram pelo menos 243 mortos do lado palestiniano, incluindo 66 crianças e numerosos combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica, e 12 mortos em Israel, entre os quais duas crianças e um soldado.

O movimento islâmico palestiniano agiu após ter feito um ultimato a Israel para retirar as suas forças da Esplanada das Mesquita, na Cidade Velha, em Jerusalém Oriental, sagrada para muçulmanos e judeus, depois de vários dias de confrontos diários entre manifestantes palestinianos e a polícia israelita que causaram centenas de feridos.

A tensão naquela altura em Jerusalém Oriental, a zona palestiniana da cidade ocupada e anexada por Israel e que os palestinianos querem para capital do Estado a que aspiram, deveu-se igualmente à possibilidade de despejos de famílias palestinianas do bairro de Sheikh Jarrah, na mesma zona.

Através de mediação do Egito, Israel e o Hamas acordaram no dia 21 de maio um cessar-fogo.