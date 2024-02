O Hamas respondeu aos mediadores do Catar e do Egito com uma contraproposta. Um plano de cessar-fogo em três fases com a duração de 145 dias. A proposta envolve a troca de prisioneiros com Israel, a reconstrução de Gaza, a retirada de todas as tropas israelitas do território e por fim a troca de corpos e restos mortais de vítimas de ambos os lados.