Hamas declara estado de emergência na Faixa de Gaza

RTP28 Ago, 2019, 12:26 | Mundo

Durante a manhã, foram ainda detidas várias pessoas, alegadamente afetas ao grupo islamita Estado Islâmico e a outros grupos salafitas.





Estes foram os primeiros atentados registados em Gaza desde há dois anos, e coincidem com um acordo de tréguas negociado pela ONU e pelo Egito, que prevê um enfraquecimento do bloqueiro israelita a Gaza em troca do fim dos ataques militares realizados a partir do enclave.

"Os atentados visam enfraquecer a estabilidade de Gaza e servem apenas os interesses de Israel", referiu o chefe do departamento político do Hamas, ismael Haniyeh.

Israel acusou os islamitas do Hamas de serem responsáveis pelos atentados, com o objetivo de fragilizar o acordo, mas para o ministério do Interior palestiniano, as investigações "inclinam-se para o lado dos salafitas", já que um dos suicidas já havia sido mesmo detido devido a esse facto.De acordo com testemunhas, os atentados foram realizados através de motociclos, mesmo se o ministério não confirmou esses dados.O primeiro atentado deu-se no bairro de Tal al-Hawa, onde dois polícias morreram e uma outra pessoa ficou ferida. O segundo ataque matou um polícia e feriu duas pessoas, numa rua frente ao mar, na mesma localidade.O Hamas reforçou as patrulhas em vários pontos da Faixa de Gaza, sobretudo junto às fronteiras terrestres com Israel e o Egito."Apelamos à população para se juntar em torno dos nossos serviços de segurança e os apoiar, afim de podermos restabelecer a ordem", acrescentou, num comunicado.Os três polícias mortos tinham entre 32 e 45 anos e foram considerados "mártires".