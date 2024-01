Hamas denuncia "ameaças" de Israel contra a ONU

"Apelamos às Nações Unidas e às organizações internacionais para que não cedam às ameaças e chantagens de Israel", acrescentou o movimento islamita palestiniano num comunicado, citado pela AFP.

Israel, por sua vez, não quer que a agência da ONU para refugiados palestinianos (Unrwa) desempenhe qualquer papel em Gaza, após o fim da guerra, indicou hoje Israel Katz, ministro dos Negócios Estrangeiros.

Austrália, Canadá e Itália suspenderam o financiamento à Unrwa, depois de na sexta-feira os Estados Unidos terem anunciado uma medida semelhante, cortando temporariamente futuros financiamentos à agência da ONU que está no centro da distribuição de ajuda aos civis na Faixa de Gaza.

Este sábado, a ministra australiana dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, disse estar "profundamente preocupada" com as acusações contra a Unrwa.



"Estamos a discutir com os nossos parceiros e vamos suspender temporariamente o pagamento de financiamentos recentes", escreveu na rede social X.

Allegations UNRWA staff were involved in the abhorrent October 7 terror attacks are deeply concerning.



Australia welcomes UNRWA’s swift response and will engage closely on investigations.



We are speaking with partners and will temporarily pause disbursement of recent funding. pic.twitter.com/Havwserjh3 — Senator Penny Wong (@SenatorWong) January 27, 2024



"Congratulamo-nos com a resposta imediata da Unrwa, incluindo a rescisão de contratos e o anúncio de uma investigação sobre as alegações contra a organização", continuou.



Por seu lado, o ministro canadiano do Desenvolvimento Internacional, Ahmed Hussen, anunciou que "o Canadá suspendeu temporariamente todos os financiamentos adicionais à Unrwa enquanto procede a uma investigação exaustiva destas acusações".



"O Canadá leva estas acusações extremamente a sério e está a trabalhar em estreita colaboração com a Unrwa e outros doadores nesta questão", escreveu no X.



"Se estas alegações forem comprovadas, o Canadá espera que a Unrwa tome medidas imediatas contra as pessoas identificadas como tendo estado envolvidas em ataques terroristas do Hamas", escreveu, acrescentando que Otava continua "profundamente preocupada com a crise humanitária em Gaza e continua a apelar a um fluxo rápido, sustentado e desimpedido de ajuda essencial".

Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx — Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2024

O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros também revelou este sábado que o país suspendeu apoio à agência da ONU para os refugiados palestinianos.

"O Governo italiano suspendeu o financiamento da Unrwa após o atroz ataque do Hamas contra Israel, a 7 de outubro. Os países aliados tomaram recentemente a mesma decisão. Estamos empenhados em prestar ajuda humanitária à população palestiniana, protegendo simultaneamente a segurança de Israel", escreveu Antonio Tajani na rede social X (antigo Twitter), citado pela AFP.

Il Governo italiano ha sospeso finanziamenti @UNRWA dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 27, 2024

"A fim de proteger a capacidade da agência de prestar ajuda humanitária, decidi rescindir imediatamente os contratos destes funcionários e abrir um inquérito", declarou o diretor da agência, Philippe Lazzarini, em comunicado.

"Qualquer funcionário que tenha estado envolvido em atos de terrorismo será responsabilizado, incluindo através de processos judiciais", prometeu.

