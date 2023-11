Hamas diz que morreram 195 refugiados em ataques contra norte de Gaza

"As vítimas do primeiro e do segundo massacre de Jabaliya ultrapassam o milhar, entre mártires e feridos. Contámos 195 mártires, 120 desaparecidos sob os escombros e 777 feridos", declarou hoje o serviço de imprensa do Hamas num comunicado.

Este número não pôde ainda ser verificado.

Entretanto, o Ministério da Saúde do Governo do Hamas refere que 3.600 crianças palestinianas foram mortas nos primeiros 25 dias da guerra.

Cerca de metade dos 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza têm menos de 18 anos e as crianças representam 40% dos mortos até ao momento.

Uma análise da Associated Press aos dados do Ministério da Saúde de Gaza, divulgados na semana passada, revelou que, até 26 de outubro, tinham sido mortas 2.001 crianças com 12 anos ou menos, incluindo 615 com três anos de idade ou menos.

O Exército de Israel comunicou que, nas últimas horas, as tropas israelitas e as milícias do Hamas envolveram-se em "fortes confrontos" no norte da Faixa de Gaza.

No mesmo comunicado, o Exército israelita refere que os membros do Hamas dispararam mísseis antitanque, lançaram granadas e fizeram acionar artefactos explosivos.

Segundo as forças de Israel "morreram dezenas de elementos do Hamas" durante os confrontos.

Israel disse ainda que um helicóptero e um navio da Marinha de Guerra apoiaram os soldados das Forças Armadas no norte do enclave.