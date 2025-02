Hamas encoraja Israel a iniciar segunda fase das negociações "sem demora"

Em comunicado, o Hamas assinalou a libertação de 369 prisioneiros palestinianos por Israel prevista para hoje em troca dos reféns, que já chegaram a Ramallah e à Faixa de Gaza.

"Estes momentos, em que testemunhamos os nossos heróicos prisioneiros a abraçar a liberdade, são um novo passo na nossa longa viagem em direção a Jerusalém", referiu o grupo islamita.

O Hamas salientou ainda que Israel tem agora a "responsabilidade de aderir ao acordo e ao protocolo humanitário e de iniciar a segunda fase das negociações sem demora".

De acordo com os termos do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que esteve prestes a ser quebrado esta semana, as negociações com os mediadores - EUA, Qatar e Egito - sobre a segunda fase deveriam ter começado 16 dias após a entrada em vigor do acordo, ou seja, em 03 de fevereiro.

Esta nova fase, considerada mais complicada, prevê a devolução de todos os reféns capturados no ataque do Hamas de 07 de outubro de 2023 e uma prorrogação indefinida do cessar-fogo.

A troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos aconteceu hoje após uma semana de tensões entre as duas partes.

Israel ameaçou retomar a guerra em Gaza se o Hamas não libertasse hoje os reféns, recorrendo uma declaração do Presidente norte-americano, Donald Trump, que ameaçou "o inferno" em Gaza se o Hamas não libertasse "todos os reféns" antes do meio-dia de hoje.

Os islamitas libertaram hoje três dos reféns capturados em 07 de outubro de 2023 que ainda se encontravam na Faixa: Sagui Dekel-Chen, de 36, Alexandre Trufanov, 29, e Iair Horn, de 46.

Em troca, Israel libertou 369 prisioneiros palestinianos, 36 deles a cumprir penas perpétuas, com a maioria (333) a ser enviados para Gaza.

Dos 251 sequestrados em 07 de outubro de 2023, 70 permanecem ainda na Faixa de Gaza.