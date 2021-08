Hamas lança lotaria com prémio até 2.600 euros para vacinados em Gaza

A iniciativa de lançar uma lotaria pretende encorajar os residentes a "salvarem as suas vidas", disse o porta-voz do ministério da Saúde, Ashraf al-Qodra, numa conferência de imprensa, segundo a agência francesa de notícias, a AFP.



A lotaria organizada pelo governo do Hamas começa na quarta-feira e abrange todas as pessoas com mais de 55 anos, sorteando dez pessoas vacinadas para receber 200 dólares.



Daqui a um mês, acrescentou o responsável, mais três pessoas serão sorteadas para receber 10 mil shekels, o equivalente a cerca de 2.600 euros.



Até à data, cerca de 135.000 pessoas receberam duas doses de vacina em Gaza, onde as autoridades dispõem até agora de um total de cerca de 336.000 doses, mas a população, reporta a AFP, está relutante em ser vacinada.



As autoridades anunciaram também que a vacinação passará a ser obrigatória para todos os funcionários públicos, à semelhança do que já acontece na Cisjordânia, outro território palestiniano que enfrenta um aumento das infeções pelo novo coronavírus.



A Faixa de Gaza, com cerca de dois milhões de habitantes, metade dos quais vive abaixo do limiar da pobreza, viu nos últimos dias um surto de infeções ligado à variante Delta, mais contagiosa.



Em Gaza, um enclave que está sob um bloqueio israelita há quase 15 anos, foram detetados mais de 122.500 casos de infeção, registando-se 1.125 mortes.