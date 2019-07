Hanói exige a Pequim saída de navio de prospeção de petróleo de águas vietnamitas

Lusa20 Jul, 2019, 08:09 | Mundo

A exigência surge depois notícias sobre um confronto entre vários navios da guarda costeira dos dois países no arquipélago das ilhas Spratly, sobre as quais tanto Hanói quanto Pequim evitaram até agora fazer comentários.

O Ministério dos Negócios estrangeiros do Vietname disse que o navio chinês Haiyang Dizhi 8, acompanhado por uma escolta, realizou pesquisas numa área ao sul do Mar do Sul da China, na zona económica exclusiva do país.

"Essa área cai inteiramente dentro das águas do Vietname", afirmou o ministério em comunicado.

Hanói declarou ter contactado Pequim em várias ocasiões e através de diferentes canais para comunicar a sua oposição às "violações da China" e exigir a cessação de suas "atividades ilegais", bem como a retirada dos seus navios das águas territoriais vietnamitas.

O ministério invocou o interesse das relações bilaterais, estabilidade e paz regional, e assegurou que durante a presença de navios chineses "(o Vietname) usou uma série de medidas apropriadas" para defender a sua soberania "de uma forma pacífica e de acordo com a lei".

"O Vietname mantém com consistência a sua posição resoluta e persistente contra qualquer ato que viole a soberania do Vietname, os direitos de soberania e jurisdição", acrescentou-se na mesma nota.