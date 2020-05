Hans Calmeyer. Novas revelações sobre o nazi que decidiu o destino dos judeus portugueses na Holanda

“Justos entre as Nações” será a mais alta distinção reservada pelo Memorial Yad Vashem aos não-judeus – há quatro portugueses neste mural, o mais célebre o diplomata Aristides de Sousa Mendes. Atribuído a personalidades exemplares na sua acção em prol do povo judeu, é contudo um título que não isenta os seus detentores de assíduos escrutínios. O mesmo se passou com o cônsul português ou com o afamado Oskar Schindler, curiosamente ambos acabados na miséria. É chegada agora a vez de Calmeyer.





Pelo menos dois episódios colocam o advogado e administrativo da máquina nazi sob uma perspectiva que contrasta com a imagem de salvador dos judeus dessa Holanda cujo povo era visto pelos nazis como arianos puros, o que tornava a função de Calmeyer, mais do que um trabalho, uma missão.

O caso Femma Fleijman



O primeiro desses casos era já conhecido e envolvia a comunidade portuguesa na Holanda. O segundo tornou-se agora conhecido pela voz da sua protagonista: Femma Fleijman, agora com 92 anos, escondeu a sua história durante décadas. Revela agora que foi uma decisão de Calmeyer que aos 15 anos a separou da família e a colocou a caminho dos campos de concentração alemães. Os seus três filhos apenas agora conheceram as provações por que passou no período da guerra.





Uma sobrevivente, Femma Fleijman não perdoa a Calmeyer o destino que o advogado alemão lhe traçou em 1943. Um dos filhos de Fleijman argumenta que não interessa quantas vidas foram salvas pelo alemão quando decidiu enviar a sua mãe para a morte num campo de extermínio.





Femma Fleijman fora erradamente registada como filha do ex-marido da sua mãe, um judeu de nome Salomon Swaalep. Quando a família procurou junto de Hans Calmeyer provar que o seu pai era de facto Albertus Reijgwart, o então marido da mãe, um lavador de janelas, o escritório de Calmeyer rejeitou os argumentos, concluindo pelo envio da jovem Femma para o campo de extermínio de Bergen-Belsen.







Será possível que Hans Calmeyer, responsável pelo inquérito à comunidade judia holandesa, tenha de facto desviado alguns dos seus membros das ferrovias que iam dar a Westerbork – e posteriormente Auschwitz e Sobibor – mas que o tenha feito escolhendo apenas os mais abastados e de classe superior?





Esta é uma questão colocada por Alfred Edelstein, director do canal de televisão hebraico-holandês que produziu recentemente um documentário sobre Femma Fleijman, sobrevivente de Auschwitz de 92 anos que diz ter sido sentenciada por Calmeyer quando este se recusou a reconhecê-la como não-judia.





“Foi por culpa de Calmeyer que um dia vieram dois homens para me levarem. E todos sabemos onde essa viagem acabava".







Edelstein mostra abertura para a tese de que Calmeyer se viu obrigado a sacrificar alguns judeus para salvar muitos outros, mas sublinha ser necessário perceber então quem eram os primeiros dados ao sacrifício. Muitos dos judeus salvos durante a ocupação eram alemães que procuraram refúgio na Holanda durante a década de 1930. Muitos eram famosos e, por norma, refere Edelstein, “pessoas de bem, educadas, cultas”.

“Mas o que não tínhamos ouvido, pelo menos até Femma avançar, era os testemunhos de judeus comuns – a grande maioria dos judeus de Amesterdão: vendedores, padeiros, carpinteiros, malvestidos, as filhas de lavadores de janelas”, disse Edelstein, para acrescentar que “quase nenhum sobreviveu para testemunhar. Talvez porque não eram suficientemente 'importantes' para serem salvos”.

Uma relação ambígua com o nazismo

Em abono do carácter e das intenções de Hans Calmeyer deve ser entendida a enorme pressão a que estava submetido a todo o momento pela máquina do partido e, eventualmente, pelo próprio, Adolf Hitler.Colocado na Holanda com uma posição administrativa em 1941, durante os anos que se seguiram até final da guerra Hans Calmeyer tinha como missão limpar o país de judeus. Tinha a seu cargo uma pequena equipa encarregada de avaliar os requerimentos de pessoas que procuravam salvar-se apresentando provas que negassem o teor dos veredictos que os davam como judeus. De acordo com os testemunhos que lhe valeram a distinção do Yad Vashem, Calmeyer terá aceitado muitos desses argumentos, apesar de muitas vezes lhe serem apresentadas provas débeis e que uma análise mais rigorosa dispensaria no mesmo momento.Terá sido de acordo com procedimentos mais do que permissivos que se salvaram 3700 vidas, entre os cerca de 5500 pedidos revistos pela sua equipa, aponta o Yad Vashem. Um método que se regeria mais pelo instinto do que pela razão, de acordo com um dos relatos: Benno Stokvis, advogado, interveio junto de Calmeyer para lhe apresentar o caso de uma família de seis pessoas, ao que o alemão terá dito não. Stokvis ter-lhe-á então lembrado que talvez Calmeyer “viesse a ter dificuldades em dormir sabendo que que era responsável pela morte de seis pessoas”, afirmação que levou Calmeyer a voltar-se de faces rubras – Stokvis diz que temeu um ataque cardíaco do alemão – para reconsiderar e responder: “Está bem, eu aprovo isso”.Este era um exemplo de um método que pecava perante a rigidez alemã quando se tratava de lidar com questões de raça, em particular quando essa “raça” era a dos judeus. Outros registos apontam uma acção errática do pequeno escritório onde se depurava o sangue holandês, resultados conseguidos à base de estratagemas e de patranhas – chegava a aceitar documentos falsificados – mais dignas de um meliante do que de um funcionário do Reich.Era por outro lado uma linha de acção que expunha Calmeyer às investidas dos inimigos que tinha deixado em casa – incluindo as SD e as SS – e que lhe montaram um cerco durante toda a comissão em terras holandesas. Não era a primeira vez que as autoridades o “perseguiam”. Advogado em Osnabrück, na Baixa-Saxónia, chegou a ser-lhe retirada a licença sob a acusação de ter defendido comunistas em tribunal e de se ter deixado seduzir pela doutrina comunista.A licença ser-lhe-ia restituída dez meses depois, eventualmente graças à ligação que mantinha ao Partido Nazi através da Federação dos Advogados Alemães Nacional-Socialistas, mas esse era um factor que não se revelava suficiente para o livrar do escrutínio constante dos oficiais mais puristas, nem o facto de em 1923 ter participado no Putsch de Hitler. Afinal já lá iam quase duas décadas.A carreira de Calmeyer nas fileiras nazis, ainda que longe da pátria, não deixava de ser submetida a uma lupa apurada de quem exigia resultados e este foi o argumento atirado para cima do seu registo quando lhe apontaram a falha em casos particulares em que nada fez para salvar esta ou aquela família. Resta porém esse pormenor: que condição social e económica era a dessa família que ele deixava seguir as ferrovias que levavam aos campos?

Calmeyer e os "judeus portugueses"

O segundo episódio que deixou uma mancha indelével no seu historial holandês foi o da comunidade judaica dita portuguesa. O pedido era colectivo, um objectivo que terá porventura achado arriscado. Era, por outro lado, a oportunidade de salvar 4.304 pessoas.





O caso foi apresentado por vários antropólogos de renome com base no argumento de que todos os judeus portugueses na Holanda eram descendentes de antepassados marranos (judeus convertidos ao cristianismo, apesar de muitas das vezes contra sua vontade). A resposta de Calmeyer foi a de que o barco que tinha para um transporte não aguentaria um grupo tão grande. Sugeriu aprovar apenas os 386 casos mais credíveis. Os oficiais superiores exigiram ainda assim supervisionar esta decisão. O veredicto foi implacável: “sub-humanos”. Em Fevereiro de 1944 o grupo seria enviado para o campo de Theresienstadt.





A distinção de “Justo entre as Nações” não é um certificado daquele que é impoluto. A definição aponta aquele que, não sendo judeu, pôs a sua vida em risco para salvar um judeu. Face aos perigos que correu ao desviar-se da doutrina da raça, é plausível aceitar que a vida, se não física, profissional e política de Hans Calmeyer esteve em jogo durante essa função na Holanda. Os historiadores do Yad Vashem estão agora a analisar algumas alegações históricas de que Calmeyer enviou mais de meio milhar de pessoas directamente para os campos de concentração durante a ocupação da Holanda.